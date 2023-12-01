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عربي-دولي

بعد نهاية الهدنة.. اشتباكات عنيفة وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة (فيديو وصور)

Lebanon 24
01-12-2023 | 01:38
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انتهت صباح اليوم الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس دون أي أنباء عن تمديدها. وبعد دقائق من انقضاء اليوم السابع من الهدنة بين الطرفين في القطاع، استأنفت إسرائيل عمليتها العسكرية على القطاع وقصفت طائراتها بشكل عنيف أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.
 
 
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن حركة حماس خرقت اتفاق الهدنة، وأطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل.
 
إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح الجمعة، أن "الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس".
 
 
 
 

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