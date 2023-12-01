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عربي-دولي
بايدن يتباهى بقدرته: لدي رمز لتفجير العالم (فيديو)
Lebanon 24
01-12-2023
|
01:51
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مازح الرئيس الأميركي جو بايدن، عمال مصنع في ولاية كولورادو بأن الجهاز الذي كان يحمله يشبه ما يسمى بـ"كرة القدم النووية" التي تحمل "رموز تفجير العالم".
وخلال محادثة مع عمال مصنع بناء مراوح توليد الطاقة بالرياح، أشار بايدن إلى جهاز في يد أحد العمال، وقال ضاحكا: "جندي مشاة البحرية الخاص بي يحمل شيئا مشابها، ولديه رمز لتفجير العالم".
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ووقع بادين خلال زيارته إلى شركة CS Wind، وهي شركة تصنيع مقرها في كوريا الجنوبية، في خطأ جديد حيث أطلق بايدن على يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، اسم "السيد مون"، ويبدو أنه خلط بينه وبين سلفه، مون جاي إن.
وقال بايدن: "أنا صديق لزعيمكم، السيد مون، كما تعلمون".
وتحمل حقيبة الطوارئ الرئاسية، أو "كرة القدم النووية"، الرموز التي يستخدمها الرئيس للتحقق من أمر إطلاق الصواريخ النووية إذا لم يكن موجودا في البيت الأبيض. (روسيا اليوم)
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