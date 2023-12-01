Advertisement

عربي-دولي

في غزة.. 6 شهداء بغارة جوية إسرائيليّة صباحاً!

Lebanon 24
01-12-2023 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1136205-638370183819065388.jpg
Doc-P-1136205-638370183819065388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استُشهد 6 فلسطينيين صباح الجمعة، في غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة غزة أشرف القدرة وكالة "فرانس برس".

كذلك، استُشهد طفلان في غارات جوية على مدينة غزة شمالي القطاع، وفق ما أفاد وكالة "فرانس برس" فاضل نعيم، الطبيب في مستشفى الأهلي العربي.
Advertisement

وتأتي الهجمات الإسرائيلية بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس، التي استمرت 7 أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، وقال إن "حماس أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس "لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة"، وإن إسرائيل "ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال".

وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أن حماس "لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل".

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال نؤكد: الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لسكان إسرائيل".

وسمحت الهدنة التي بدأت في 24 تشرين الثاني وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:13 | 2023-12-01
06:00 | 2023-12-01
05:59 | 2023-12-01
05:59 | 2023-12-01
05:45 | 2023-12-01
05:36 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24