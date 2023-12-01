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عربي-دولي
تقرير يكشف: إسرائيل تُخطّط لإغتيال هؤلاء بعد حرب غزة!
Lebanon 24
01-12-2023
|
02:07
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نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقريراً يكشف خطة إسرائيل لملاحقة قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، بمجرد انتهاء قتالها في غزة.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وكالات التجسس بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس خارج غزة، الذين يعيشون في تركيا وقطر وأماكن أخرى.
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وتذكر هذه الخطة بفترة السبعينيات، عندما شرعت إسرائيل في حملة استمرت لسنوات لاغتيال القادة الفلسطينيين المتورطين في عملية الألعاب الأولمبية في ميونيخ.
وبحسب التقرير، دعا البعض إسرائيل إلى اغتيال زعيم حماس خالد مشعل وآخرين على الفور بعد هجوم 7 تشرين الأول.
ومع ذلك، فإن القيام بذلك على الأراضي القطرية أو التركية كان من الممكن أن يؤدي إلى توتر أو نسف الجهود الدبلوماسية لتحرير الرهائن، مما أدى إلى تأجيل الفكرة، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".
وألمح نتنياهو إلى خطط إسرائيل لتنفيذ اغتيالات في الخارج في خطاب ألقاه في أواخر تشرين الثاني، مما أثار حفيظة البعض الذين فضلوا إبقاء الحملة المستقبلية طي الكتمان.
وقال نتنياهو بصريح العبارة خلال كلمة يوم 22 تشرين الثاني: "لقد أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا".
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاغتيال في الخارج يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتتعرض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول التي تتم فيها العملية دون إذنهم.
ولكن من الناحية العملية، وفقا للصحيفة، لم توقف هذه المخاوف إسرائيل بالسابق، وكانت تفلت دائماً من التداعيات السلبية لعمليات الاغتيال في الخارج.
(سكاي نيوز عربية)
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