المفاوضات حول إطلاق المحتجزين بغزة.. مستمرة رغم استئناف القتال؟





وقالت الشبكة نقلا عن المصدر: "مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة ما زالت مستمرة، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أعلن استئناف العمليات القتالية في القطاع في ساعة مبكرة من اليوم".

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إلى ذلك، يواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفاد مصدر مطلع طالبا عدم كشف اسمه، لوكالة "فرانس برس". نقلت شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، اليوم الجمعة، عن مصدر وصفته بالمطلع على مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، أن هذه المفاوضات مستمرة رغم استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع.وقالت الشبكة نقلا عن المصدر: "مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة ما زالت مستمرة، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أعلن استئناف العمليات القتالية في القطاع في ساعة مبكرة من اليوم".إلى ذلك، يواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفاد مصدر مطلع طالبا عدم كشف اسمه، لوكالة "فرانس برس".

وقال للوكالة إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسطين القطري والمصري تتواصل، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية".



هذا ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مصادر سياسية قولها إن عدم تقديم حركة حماس قائمة بأسماء من سيتم الإفراج عنهم في اليوم الثامن من عمليات التبادل أدى إلى انهيار الهدنة.



وأضافت الصحيفة: "كان الموعد النهائي المحدد لإرسال القائمة الجديدة للمفرج عنهم هو الساعة السابعة صباحا؛ وفي الليل، حدث خلاف جدي حول القائمة".



وقال المفاوضون الإسرائيليون بحسب الصيحفة، خلال المباحثات إنه إذا لم يكن هناك عشرة محتجزين على قيد الحياة، فسوف يُستأنف القتال".



وأضافت المصادر للصحيفة "لقد حاولت حماس ممارسة الخداع، لكن لم تكن هناك قائمة يمكن مناقشتها".



واستأنفت إسرائيل اليوم عمليات القصف على عدة مواقع في القطاع، فيما دوّت صفارات الإنذار في غلاف بغزة.



وقال مصدر سياسي للصحيفة "نعود للقتال بكل ما أوتينا من قوة؛ وهذا يعني في الواقع أن وقف إطلاق النار تم اختصاره.. لأنه بحسب قرار الحكومة، كان من الممكن أن يستمر حتى نهاية يوم السبت". (العربية)