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ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة.. كم بلغ بعد انتهاء الهدنة؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 03:46
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 32 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة.

وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا شمالي وجنوبي قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام، وقال الجيش الإسرائيلي إن "حماس أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل".
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس "لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة"، وإن إسرائيل "ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال".

وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أن حماس "لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل".

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال نؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لسكان إسرائيل".

وسمحت الهدنة التي بدأت في 24 تشرين الثاني وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. (سكاي نيوز)
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