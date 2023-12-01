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وقالت حركة الجهاد في بيان، إنها هاجمت مدناً وبلدات إسرائيلية صباح الجمعة "رداً على جرائم العدو" في قطاع غزة.إلى ذلك، نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية إسرائيلية، إجلاء 4 جنود إسرائيليين أصيبوا داخل قطاع غزة، الجمعة، ونقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.وكانت إسرائيل استأنفت غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، صباح الجمعة، مع انتهاء الهدنة مع حركة حماس وعدم الإعلان عن تمديدها.وأعلنت وزارة الصحة في غزة التابعة لحركة حماس، مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، مع استئناف القصف الإسرائيلي.وسمحت الهدنة التي بدأت في 24 تشرين الأول، واستمرت 7 أيام مع تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.