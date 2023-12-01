الإمارات تعلن إنشاء صندوق للمناخ بـ30 مليار دولار في "COP28"

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.

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