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عربي-دولي

بعد استئناف القتال.. بيان لحماس هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-12-2023 | 05:27
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حمّلت حركة حماس في بيان إسرائيل مسؤولية "استئناف الحرب والعدوان" على قطاع غزة، وذلك إثر نهاية الهدنة الإنسانية التي استمرت أسبوعا واستئناف القتال.

وقالت حماس إن إسرائيل تتحمل المسؤولية بعد "رفضها طوال ليل الخميس التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين"، وفق "رويترز".
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ورغم أن العديد من المؤشرات كانت تظهر أن الطرفين كانا ذاهبين نحو تجديد التهدئة، فقد جرى استئناف القتال صباح الجمعة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، ليل الخميس الجمعة، أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن، وذلك بعد حديث هيئة الاستعلامات في مصر أن الوسطاء يضغطون نحو تجديد الهدنة ليومين إضافيين.
 
لكن الجيش الإسرائيلي استأنف الحرب على غزة، واتهم في بيان الحركة بخرق شروط الهدنة، من دون أن يوضح أكثر. (سكاي نيوز عربية) 
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