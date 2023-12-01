في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء الرئيسيون للهدنة بين حماس وإسرائيل إلى تمديد الصفقة أكثر، فإنهم يأملون أيضًا في إطلاق محادثات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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وبحسب موقع "Middle East Eye" البريطاني، "نشأت فكرة الهدنة الطويلة الأمد بين الفلسطينيين وإسرائيل في أوائل التسعينيات. وكان أول من أتى على ذكرها موسى أبو مرزوق، الذي كان يرأس المكتب السياسي لحماس، في شباط 1994 في بيان نشرته صحيفة السبيل الأسبوعية في عمان، الناطقة باسم الحركة الإسلامية الأردنية. وتم اتباع هذا المفهوم داخل فلسطين في نفس الوقت تقريبًا من قبل مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين من زنزانته في السجن، حيث اقترح الهدنة كحل مؤقت للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي".

وتابع الموقع، "تعتبر الهدنة في الفقه الإسلامي عقداً شرعياً وملزماً يهدف إلى وقف القتال مع العدو لفترة زمنية متفق عليها. وقد تكون قصيرة أو طويلة، حسب الاحتياجات والمصالح المشتركة. ومثل هذه المعاهدة ستكون مختلفة عن اتفاقيات أوسلو للسلام، والتي بموجبها اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل وحقها في الوجود. والفارق هنا هو أن مسألة الاعتراف لن تطرح في ظل الهدنة، لأن حماس لا تملك السلطة للتخلي عن حقوق الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي والمنازل التي طردوا منها قسراً في عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك".

وبحسب الموقع، "في ظل الظروف الحالية، فإن أفضل ما يمكن للهدنة تحقيقه هو استعادة بعض الأراضي المفقودة وتأمين إطلاق سراح السجناء، في مقابل وقف الأعمال العدائية. سيكون هذا مشابهًا إلى حد ما لموافقة الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA) على التفاوض لإنهاء الصراع في أيرلندا الشمالية دون الاعتراف بالسيادة البريطانية على الإقليم. وبمجرد إبرام الهدنة، فإنها تعتبر مقدسة، ويصبح الوفاء بالتزاماتها واجباً دينياً. وما دام الطرف الآخر يلتزم بها، فلا يمكن للجانب المسلم أن يخرقها. وكما هو الحال مع المعاهدات الدولية الأخرى، فإن الهدنة قابلة للتجديد عند انتهاء مدتها بالاتفاق المتبادل".

وتابع الموقع، "تنص الهدنة الطويلة الأمد التي اقترحتها حماس في السابق على انسحاب إسرائيلي إلى حدود عام 1967، مما يعني عودة كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهذا يستلزم إخراج جميع المستوطنين اليهود من هذه المناطق، وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على إسرائيل إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين. في الوضع الحالي، من غير المرجح أن تقبل حماس بأي شيء أقل من ذلك مقابل هدنة طويلة الأمد يمكن أن تستمر لمدة ربع قرن أو أكثر".

استعادة الحياة الطبيعية

وبحسب الموقع، "كانت هناك ثلاث مناسبات على الأقل أعلنت فيها حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية عن هدنة مؤقتة، يشار إليها عادة بالتهدئة، وقد حدث أحدها خلال محادثات القاهرة في آذار 2005، حيث كان من المفترض أن تستمر حتى نهاية عام 2005 لكنها تعدت ذلك بكثير. وكانت التهدئة الأولى في عام 2002، بوساطة مبعوث الاتحاد الأوروبي أليستر كروك، لكنها توقفت في غضون أسابيع عندما اغتالت إسرائيل زعيم حماس صلاح شحادة في 22 تموز 2002. ومن ثم، في 29 حزيران 2003، أعلنت حماس والجهاد الإسلامي هدنة أخرى من جانب واحد، وأوضح زعيم حماس عبد العزيز الرنتيسي أن ذلك كان بمثابة لفتة لمنح رئيس الوزراء المعين حديثاً محمود عباس فرصة لتسوية الأمور مع الإسرائيليين".

وأضاف الموقع، "انتهت التهدئة الأحادية الجانب بعد سبعة أسابيع بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر للاجئين في 8 آب 2003 لاعتقال أعضاء في حماس، وأدى الهجوم إلى مقتل أربعة فلسطينيين. ورداً على ذلك، تم تفجير حافلة في القدس في 19 آب 2003، مما أسفر عن مقتل حوالي 20 إسرائيلياً وإصابة عشرات آخرين. وأعقب ذلك قيام إسرائيل باغتيال زعيم حماس إسماعيل أبو شنب في 21 آب 2003. وفي الواقع، يبدو أن الإسرائيليين لم يعترفوا أو يقدروا الهدنة الأحادية الجانب التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية المسلحة، وأدى رفض إسرائيل الرد بالمثل إلى فقدان العديد من الفلسطينيين الثقة في جدوى إعلان هدنة من جانب واحد".

وبحسب الموقع، "لم تقل حماس أي شيء عما سيحدث بعد انتهاء الهدنة الطويلة الأمد الموقعة مع الإسرائيليين. ومن المرجح أن تستمر مثل هذه الصفقة لمدة ربع قرن أو أكثر، وهي فترة طويلة للغاية بحيث لا يستطيع أي شخص أن يتنبأ بما قد يحدث بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك دائماً احتمال أن تنتهي الهدنة قبل الأوان بسبب حدوث انتهاك. ومن الممكن أيضًا أنه بعد 20 أو 30 عامًا من السلام في المنطقة، سيتغير الكثير في العالم لدرجة أن إسرائيل، ككيان صهيوني، قد لا ترغب، أو قد لا تكون لديها القدرة، على العمل بالطريقة التي تعمل بها اليوم".

وختم الموقع، "أولئك الذين يشككون في الهدنة قد يجادلون بأنها ليست سوى مقدمة للقضاء على إسرائيل. في الواقع، فإن الهدنة من شأنها أن تنهي سفك الدماء والمعاناة لفترة معينة من الزمن، في حين يستطيع كل طرف أن يحلم بالطريقة التي قد يرغب بها في المستقبل، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام كافة الخيارات".