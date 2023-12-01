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عربي-دولي
منذ انطلاق هجومها المضاد... شويغو يكشف خسائر القوات الأوكرانية
Lebanon 24
01-12-2023
|
05:59
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كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن "خسائر القوات الأوكرانية شملت نحو 125 ألف جندي و16 ألف قطعة من السلاح منذ انطلاق هجومها المضاد في حزيران الماضي"، بحسب "روسيا اليوم".
وقال شويغو في كلمة ألقاها خلال اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية إن "التعبئة الشاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وقيام القيادة الأوكرانية بإدخال الاحتياطيات الاستراتيجية إلى المعركة لم تغير الوضع في ساحة القتال، بل وأدت هذه الإجراءات اليائسة إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
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أضاف: "خلال الأشهر الستة لما يسمى بالهجوم المضاد، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة".
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