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عربي-دولي

إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 06:13
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قال رئيس تحرير وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إنّ "الانفجار الذي سُمع في صنعاء ناتج عن تفجير بعض الذخائر، وكان بجوارها أشجار جافة احترقت وارتفع الدخان منها".
 
في المقابل، نقلت قناة "الحدث" عن مصادر، تأكيدها أن قصفا إسرائيليا استهدف مخازن صواريخ دقيقة ومسيّرات في مدينة صنعاء.

ونقل موقع "العاصمة أونلاين" اليمني، عن سكان منطقة جبل عطان قولهم، إن "دوي انفجار كبير سمع في صنعاء، وعقب الانفجار شوهدت ألسنة النيران والدخان".

وتعليقا على الحادث، أكدت وزارة الدفاع الأميركية، أن الولايات المتحدة اطلعت على التقارير بشأن هجوم في اليمن، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تقف خلفه. (روسيا اليوم)
 
 
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