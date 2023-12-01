النيران امتدت لمساحة كبيرة جدّاً... إندلاع حريق في أحد أكبر المراكز التجارية في روسيا (فيديو)

حريق في مدينة روستوف في روسيا، ووصل حجم الحريق إلى ألف متر مربع، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية pic.twitter.com/p4looqwiOk
— Arab-Military (@ashrafnsier) November 30, 2023
حريق في مدينة روستوف في روسيا، ووصل حجم الحريق إلى ألف متر مربع، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية pic.twitter.com/p4looqwiOk
حريق في أكبر سوق ملابس في منطقة روستف في روسيا مساحته حوالي الف متر مربع pic.twitter.com/yNyf6Anh9c
— ꧁☆ ᶫᵒꪜe Peace☆꧂ (@Go_Away_Baby) November 30, 2023
حريق في أكبر سوق ملابس في منطقة روستف في روسيا مساحته حوالي الف متر مربع pic.twitter.com/yNyf6Anh9c