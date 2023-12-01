النيران امتدت لمساحة كبيرة جدّاً... إندلاع حريق في أحد أكبر المراكز التجارية في روسيا (فيديو)

تداول ناشطون مقاطع فيديو لحريق اندلع اليوم الجمعة، في السوق التجاري "سادافود"، أحد أكبر المراكز التجارية في العاصمة الروسية موسكو.



وبحسب ما ذكرته سلطات العاصمة الروسية في قناتها الرسمية، فإن الحريق المشتعل امتدد في السوق التجارية إلى 350 مترا مربعا.



من جهتها منحت وزارة الطوارئ الروسية الحريق الدرجة الثانية في تصنيف الشدة، وذكرت أن عملية إطفاء الحريق معقدة بسبب كثافة مباني السوق التجاري. (روسيا اليوم)

حريق في مدينة روستوف في روسيا، ووصل حجم الحريق إلى ألف متر مربع، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية pic.twitter.com/p4looqwiOk — Arab-Military (@ashrafnsier) November 30, 2023 Advertisement