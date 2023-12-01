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عربي-دولي

النيران امتدت لمساحة كبيرة جدّاً... إندلاع حريق في أحد أكبر المراكز التجارية في روسيا (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2023 | 06:30
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تداول ناشطون مقاطع فيديو لحريق اندلع اليوم الجمعة، في السوق التجاري "سادافود"، أحد أكبر المراكز التجارية في العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب ما ذكرته سلطات العاصمة الروسية في قناتها الرسمية، فإن الحريق المشتعل امتدد في السوق التجارية إلى 350 مترا مربعا.

من جهتها منحت وزارة الطوارئ الروسية الحريق الدرجة الثانية في تصنيف الشدة، وذكرت أن عملية إطفاء الحريق معقدة بسبب كثافة مباني السوق التجاري. (روسيا اليوم)
 
 
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