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تهديد مباشر من إسرائيل لـ"حماس": ستتلقون ضربة قاضية

Lebanon 24
01-12-2023 | 06:52
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توعّد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي اليوم الجمعة، حركة حماس بـ"ضربة قاضية"، بعد ساعات على انتهاء الهدنة في قطاع غزة واستئناف الأعمال العسكرية، وقال: "ستتلقى حماس الآن ضربة قاضية". (سكاي نيوز)
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حماس

غزة

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