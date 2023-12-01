توعّد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي اليوم الجمعة، حركة حماس بـ"ضربة قاضية"، بعد ساعات على انتهاء الهدنة في قطاع غزة واستئناف الأعمال العسكرية، وقال: "ستتلقى حماس الآن ضربة قاضية". (سكاي نيوز)

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