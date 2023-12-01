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عربي-دولي

السيسي: نثق بقدرات الإمارات في تحقيق أهداف "كوب 28"

Lebanon 24
01-12-2023 | 07:32
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالعمل على مواجهة التحديات المناخية، مشدداً على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس للمناخ.

وقال السيسي في كلمته، اليوم الجمعة، في مؤتمر "كوب 28" بدبي: "أهنأ دولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الـ28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28)".
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وأشاد السيسي بحسن التنظيم، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرات الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة.

وقال السيسي في كلمته: "إننا نتعامل مع كوارث مناخية تفوق قدرة الكثير من الدول".
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