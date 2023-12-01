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عربي-دولي

خطوة مفاجئة.. هكذا ستُعاقب أميركا هذه الفئة من الإسرائيليين

Lebanon 24
01-12-2023 | 07:35
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أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن "واشنطن ستفرض قريبًا حظر دخول لأراضيها على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". 
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