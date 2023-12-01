خطوة مفاجئة.. هكذا ستُعاقب أميركا هذه الفئة من الإسرائيليين

أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن "واشنطن ستفرض قريبًا حظر دخول لأراضيها على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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