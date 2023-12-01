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عربي-دولي

لأنّه رفض إصطحابها إلى دولة عربيّة.. سيّدة أجنبيّة قتلت زوجها لكمته وكسرت أنفه وأسنانه!

Lebanon 24
01-12-2023 | 09:06
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قتلت امرأة هندية زوجها بضربة قوية على أنفه لأنه رفض اصطحابها إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها.

ووفقا لتقرير الشرطة: "توفي الرجل البالغ من العمر 36 عاما نتيجة اللكمة التي وجهتها زوجته إلى أنفه".

وقال ضابط في الشرطة: "اتضح أن أنف الزوج مكسور مع عدد من أسنانه. وبسبب النزيف الشديد، فقد وعيه". (روسيا اليوم)
 
 
 
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