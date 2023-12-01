لأنّه رفض إصطحابها إلى دولة عربيّة.. سيّدة أجنبيّة قتلت زوجها لكمته وكسرت أنفه وأسنانه!

قتلت امرأة هندية زوجها بضربة قوية على أنفه لأنه رفض اصطحابها إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها.



ووفقا لتقرير الشرطة: "توفي الرجل البالغ من العمر 36 عاما نتيجة اللكمة التي وجهتها زوجته إلى أنفه".



وقال ضابط في الشرطة: "اتضح أن أنف الزوج مكسور مع عدد من أسنانه. وبسبب النزيف الشديد، فقد وعيه". (روسيا اليوم)

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