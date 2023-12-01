ما هو صندوق "ألتيرّا"؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ صندوق "ألتيرّا" الاستثماري، الذي جرى إطلاقه، اليوم الجمعة، في مؤتمر الأطراف "COP28"، يُمثّل خطوة جديدة في التمويل المناخي.ويعمل الصندوق على تمويل الحلول الداعمة للجهود الدولية لبناء منظومة أكثر إنصافا للتمويل المناخي، مع التركيز على توفير مزيد من التمويل لدول الجنوب العالمي.ويستهدف الصندوق تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق استثمارات مناخية، مع التركيز على إحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني نقص الاستثمارات التقليدية نتيجة ارتفاع التكلفة والمخاطر في أنحاء العالم.ويقول الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، الذي سيترأس مجلس إدارة صندوق "ألتيرّا" الاستثماري، إن إطلاق الصندوق خطوة استراتيجية تدشن مرحلة جديدة من التمويل المناخي الدولي.وأضاف أن "ألتيرّا" سيكون صندوقا استثماريا استثنائيا يحقق نقلة نوعية في جذب رؤوس أموال القطاع الخاص، ويُتوقع أن يحقق أثرا إيجابيا مضاعفا في الاستثمار المناخي من خلال حجم تمويله الكبير وبنيته المبتكرة.وأوضح أن الإعلان عن الصندوق يدعم خطة عمل رئاسة COP28 وجهود الإمارات لتوفير التمويل المناخي بشكل كاف وميسَّر وبتكلفة مناسبة للجميع.وستسترشد استثمارات "ألتيرّا" بأربع ركائز أساسية تتماشى مع خطة عمل COP28 لمعالجة أزمة المناخ وهي:- تحقيق انتقال منظّم ومسؤول ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة- الحد من الانبعاثات الصناعية- تشجيع ودعم المعيشة المستدامة- تطوير ونشر تكنولوجيا المناخ.