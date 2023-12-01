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عربي-دولي
بعد استئناف القصف الإسرائيليّ... ما هو عدد الشهداء في غزة اليوم؟
Lebanon 24
01-12-2023
|
10:00
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أعلنت مصادر طبية تابعة لحركة "حماس"، عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة من جراء استئناف القصف الإسرائيلي إلى 109. (سكاي نيوز)
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