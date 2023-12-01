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عربي-دولي

ستكون حرباً طويلة... ما هو المُخطّط الإسرائيليّ لغزة؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 11:00
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن إسرائيل تُخطّط لحملة عسكرية ضدّ "حماس" ستمتد عاما أو أكثر، مع استمرار المرحلة الأكثر كثافة من الهجوم البري حتى أوائل عام 2024.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن عدد من الأشخاص المطلعين على الاستعدادات، أن الإستراتيجية متعددة المراحل تتصور قيام القوات الإسرائيلية، المتمركزة داخل شمال غزة، بتوغل وشيك في عمق جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر.
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وذكرت "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي وصفته برفيع المستوى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يعتبر العمليات في شمال قطاع غزة غير مكتملة.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي، إن مدينة غزة  لم يتم غزوها بالكامل بعد، فقد تم الانتهاء منها بنسبة 40 % فقط.

وأضاف أنه بالنسبة لشمال القطاع قد يتطلب الأمر أسبوعين إلى شهر، موضحا أن الهجوم البري على جنوب غزة سيتم بالتوازي مع العمليات في الشمال.

وتشمل الأهداف، بحسب الصحيفة البريطانية، قتل ثلاثة من كبار قادة حماس": يحيى السنوار، ومحمد ضيف، ومروان عيسى، مع تحقيق نصر عسكري حاسم ضد "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لـ"حماس"، وتدمير شبكة الأنفاق تحت الأرض.

وقال أحد المطلعين على خطط الحرب الإسرائيلية: "ستكون هذه حربا طويلة جدا. لم نقترب حتى من منتصف الطريق لتحقيق أهدافنا".

وقالت المصادر إن إستراتيجية إسرائيل الشاملة تجاه غزة تتسم بالمرونة، من حيث التوفيق بين التقدم العملياتي على الأرض، والضغوط الدولية وفرص تحرير الرهائن الإسرائيليين.

وعلى عكس العمليات العسكرية والحروب الإسرائيلية السابقة، أشار أحد المسؤولين الإسرائيليين إلى أنه لن تكون هناك نقطة نهاية ثابتة.

وحسب مصادر الصحيفة البريطانية، فإن إسرائيل ترفض حتى الآن مناقشة إمكانية نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. (روسيا اليوم)
 
 
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