غوتيريش يعرب عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب في غزة

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وكتب غوتيريش على منصة "إكس": "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية قد عادت مرة أخرى في غزة"، مضيفاً: "ما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي تم التوصل إليها في 24 تشرين الثاني الماضي".كما شدد غوتيريش على أن "العودة إلى الحرب تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".