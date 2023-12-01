Advertisement

عربي-دولي

غوتيريش يعرب عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب في غزة

Lebanon 24
01-12-2023 | 11:51
A-
A+
Doc-P-1136390-638370537039720316.jpg
Doc-P-1136390-638370537039720316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


وكتب غوتيريش على منصة "إكس": "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية قد عادت مرة أخرى في غزة"، مضيفاً: "ما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي تم التوصل إليها في 24 تشرين الثاني الماضي".
Advertisement


كما شدد غوتيريش على أن "العودة إلى الحرب تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:12 | 2023-12-01
15:04 | 2023-12-01
14:50 | 2023-12-01
14:07 | 2023-12-01
13:13 | 2023-12-01
13:05 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24