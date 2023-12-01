بلينكن: الهدنة انتهت بسبب حماس ونعمل على ألا يتعرض المدنيون للقتل !

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مع عودة الحرب إلى قطاع غزة، بعد فشل الهدنة بين حماس وإسرائيل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تركز حالياً على "إعادة جميع الرهائن في غزة" إلى بيوتهم ونعمل على ألا تتوسع دائرة العنف بالمنطقة.ورأى بلينكن أن الهدنة في غزة انتهت بسبب حماس، ونواصل دعمنا لإسرائيل، وذلك خلال تصريحات له قبيل مغادرته دبي؟وأضاف: "نبذل جهودنا لتكون للفلسطينيين دولتهم، وحماية المدنيين في غزة أمر ضروري وإسرائيل سوف تبلغ الفلسطينيين بالأماكن الآمنة، كما نعمل على ألا يتعرض المدنيون للقتل".وانتهت الهدنة المؤقتة صباح اليوم الجمعة دون أن يتمكن الوسطاء من تمديدها، فيما شنت إسرائيل اليوم هجمات دامية على قطاع غزة أدت منذ ساعات الصباح إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح.في المقابل، شن حزب الله هجمات متتالية على مواقع إسرائيلية جنوب لبنان مستهدفاً تجمعات لجنود إسرائيليين بحسب بيانات صادرة عن المقاومة الإسلامية التابعة للحزب.كما وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية على مناطق واسعة من إسرائيل.