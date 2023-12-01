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عربي-دولي
هل قصفت إسرائيل معبر رفح؟ مسؤول مصري يكشف
Lebanon 24
01-12-2023
|
13:05
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نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، مساء الجمعة، وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح، مؤكداً أنّ بلاده تبذل حالياً أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة الإنسانية في غزة.
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وقال ضياء رشوان في بيان نشر على الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات المصرية إنه ينفي "نفياً تاماً صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح".
وطالب الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.
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