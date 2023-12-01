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عربي-دولي

ما بعد الحرب ومستقبل غزة.. هذا ما تخطط اسرائيل للقيام به

Lebanon 24
01-12-2023 | 14:07
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن تل أبيب أبلغت دولا عربية نيتها إنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة "لمنع وقوع هجمات في المستقبل".


ونقلت الصحيفة عن وكالة "رويترز" أنه "سيتم ترسيم حدود المنطقة كجزء من التخطيط لمستقبل قطاع غزة في نهاية الحرب".
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كذلك، نقلت "رويترز" عن مصادر إقليمية، بما في ذلك مصادر مصرية، إذ ذكرت ثلاثة من المصادر، أن إسرائيل أعلنت عن تلك الخطط لكل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة. وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية قد تم إطلاعها أيضا على التفاصيل.


من جهته، قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء نتنياهو، أوفير فولك، لوكالة "رويترز": "الخطة أكثر تفصيلا من ذلك. إنها تقوم على عملية مؤلفة من 3 مراحل لليوم التالي لحماس".


في الأثناء، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن المنطقة العازلة يمكن أن تكون "مئات الأمتار أو كيلومترا أو اثنين داخل غزة".
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