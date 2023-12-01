هجوم صاروخي جديد وكبير.. إسرائيل في مرمى رشقات "سرايا القدس" (فيديو)

دوت صفارات الإنذار مجددا تل أبيب ومفالسيم وسديروت وايفيم ونير عام بغلاف غزة، وفي مستوطنات تقواع وغوش عتصيون جنوب الضفة الغربية، وسط قتال مستعر في غزة.

وأعلنت سرايا القدس أنها "في تاسعة البهاء قصفنا تل أبيب واسدود وعسقلان ومدن العمق الاسرائيلي برشقات صاروخية مكثفة رداً على مجازر العدو بحق أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرارا لمعركة طوفان الأقصى".

كما أعلنت "سرايا القدس" أنها "تجدد قصفها لمدينة القدس المحتلة ومدن العمق برشقات صاروخية.. لا زالت صواريخنا تدك المدن المحتلة والمواقع والقواعد العسكرية والمغتصبات برشقات صاروخية مكثفة".





وكانت صفارات الإنذار قد دوت في ساعات المساء في تل أبيب ومحيطها بعد دقائق إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية ضخمة من قطاع غزة.