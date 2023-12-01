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عربي-دولي

بينها كهوف ومنشآت تخزين.. تركيا تقصف 16 هدفاً للمسحلين الأكراد في العراق

Lebanon 24
01-12-2023 | 15:41
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "الجيش نفذ ضربات جوية في شمال العراق مساء الجمعة ودمر 16 هدفاً لمسلحين أكراد"، مضيفاً أنه تم "تحييد" كثيرين من المسلحين في الهجوم.


وقالت الوزارة في بيان، إن "الأهداف التي أصابتها الضربات شملت كهوفاً وملاجئ ومنشآت تخزين يعتقد أن مسلحين كانوا موجودين فيها".
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وأضافت أن الضربات استهدفت مناطق هاكورك وقنديل ومتينا شمالي العراق.


وشدّد البيان على أن الجيش التركي سيواصل جهوده في مكافحة مقاتلين حزب العمال الكردستاني "من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين".


وأكد أن القوات التركية اتخذت خلال الغارات "كافة التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة".
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