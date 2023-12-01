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عربي-دولي

زوجة زيلنسكي ترفض ترشح زوجها للرئاسة مرةً أخرى: "هذا الأمر مستحيل"

Lebanon 24
01-12-2023 | 16:18
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في ظل الأعمال القتالية الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، كشفت إيلينا زيلينسكي عقيلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رغبتها في عدم ترشح زوجها لولاية رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر "مستحيل" أو غير ممكن، ولا تريده أن يصبح رئيسا مجدداً .
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كلام زيلينسكايا  جاء خلال لقاء "بودكاست" مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية وقالت: "لا أريده أن يصبح رئيساً مرة أخرى، وهذا أمر مستحيل.." مضيفة في ردها على سؤال حول الخطط المستقبلية: "ربما يتعين علينا في المستقبل أن نتوصل إلى شيء جديد".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن ممثلي جميع كتل البرلمان الأوكراني، بما في ذلك كتلة الرئيس البرلمانية، وقعوا على بيان يرون أنه من المستحيل إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في البلاد قبل انتهاء الأعمال القتالية، وفي غضون 6 أشهر على انتهاء الأحكام العرفية.

يشار إلى أنه وفق الدستور، ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في ربيع عام 2024، لكن إمكانية إلغائها أو تأجيلها نوقشت منذ فترة طويلة في وسائل الإعلام الأوكرانية.

وسبق أن صرح رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، بأنه "يجب على السلطات الإعلان عن الانتخابات قبل ثلاثة أشهر، أي حتى نهاية كانون الأول الجاري".

تجدر الإشارة إلى أن بعض شركاء كييف الغربيين يصرون على إجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني الذي ينص عليه الدستور.

المصدر: روسيا اليوم
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