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إسرائيل تشنّ هجوماً جوياً على محيط دمشق

Lebanon 24
01-12-2023 | 18:30
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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق مساء أمس الجمعة.
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إسرائيل

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