بيرسيه: نحتاج إلى إبداعات قوية واستثمارت بالطاقات المتجدّدة

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أعلن رئيس سويسرا آلان بيرسيه ضخّ 135 مليون فرنك سويسري من أجل الصندوق الأخضر لمواجهة تداعيات تغير المناخ.وقال آلان بيرسيه، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 في دبي:وأضاف: "اجتماعات COP28 مهمة لإيجاد حلول لأزمة المناخ".وتابع: "نحتاج لخطوات عملية وشجاعة لمواجهة خطر المناخ"، مضيفاً: "قررنا ضخ 135 مليون فرنك سويسري من أجل الصندوق الأخضر".وأردف بالقول: "أجرينا استفتاء حول خطة المناخ للسنوات المقبلة وحظيت بالتأييد".وختم بالقول: "نحتاج لابتكارات أكثر وإبداعات قوية واستثمارت بالطاقات المتجددة.