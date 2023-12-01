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عربي-دولي

بيرسيه: نحتاج إلى إبداعات قوية واستثمارت بالطاقات المتجدّدة

Lebanon 24
01-12-2023 | 19:00
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أعلن رئيس سويسرا آلان بيرسيه ضخّ 135 مليون فرنك سويسري من أجل الصندوق الأخضر لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وقال آلان بيرسيه، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 في دبي:
وأضاف: "اجتماعات COP28 مهمة لإيجاد حلول لأزمة المناخ".
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وتابع: "نحتاج لخطوات عملية وشجاعة لمواجهة خطر المناخ"، مضيفاً: "قررنا ضخ 135 مليون فرنك سويسري من أجل الصندوق الأخضر".
وأردف بالقول: "أجرينا استفتاء حول خطة المناخ للسنوات المقبلة وحظيت بالتأييد".
وختم بالقول: "نحتاج لابتكارات أكثر وإبداعات قوية واستثمارت بالطاقات المتجددة.
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