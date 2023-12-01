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عربي-دولي

بلينكن يدعو السوداني إلى حماية الأميركيين في العراق

Lebanon 24
01-12-2023 | 20:00
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قالت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حثّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على حماية المنشآت التي يوجد بها أمريكيون.
وتحدّث بلينكن مع السوداني بعد سلسلة من الهجمات على القوات الأميركية في العراق والتي ألقى المسؤولون الأمريكيون باللوم فيها على الجماعات المتحالفة مع إيران.
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