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عربي-دولي

بوتين يأمر بزيادة عديد الجيش الروسي بنسبة 15%

Lebanon 24
01-12-2023 | 22:58
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً، الجمعة، لزيادة عديد القوات العسكرية بنسبة 15%، في خطوة قال الجيش إنها ترجع إلى "تهديدات" مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

ويأتي المرسوم مع سعي كل من أوكرانيا وروسيا إلى تحقيق مكاسب على الأرض وإعادة حشد قواتهما في النزاع الذي لم يشهد أي تغيير يذكر على الخطوط الأمامية في الأشهر الأخيرة.
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وجاء في بيان الجيش أن "الزيادة في القوة الدائمة للجيش ترجع إلى التهديدات المتزايدة لبلادنا والمرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة والتوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي".
وأضاف أن عدد الجنود في الخدمة سيزيد بنحو 170 ألفا، ليصل المجموع إلى نحو 1.32 مليون جندي. واعتبر أن هذا رد "ملائم" على "النشاط العدائي لتكتل حلف شمال الأطلسي".

ولفت البيان إلى عدم وجود خطط لإجراء تغييرات على قواعد التجنيد الإلزامي أو تنظيم حملة تعبئة أخرى، وهو إجراء لا يحظى بشعبية وتسبب في هروب جماعي للرجال من روسيا العام الماضي.

وبدلاً من ذلك، ركّز الجيش في الأشهر الأخيرة على حملات التجنيد مع وعود بمكافآت مالية مجزية، خاصة في المناطق النائية.

لكن منتقدي الكرملين اعتبروا أن هذا الإجراء يرقى إلى مستوى تعبئة "خفية"، حيث يستمر تجنيد الرجال في الجيش بشكل متقطع.
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