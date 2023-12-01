Advertisement

عربي-دولي

من خلال ربطة عنقه.. الملك تشارلز يُثير الجدل ويوجه رسالة سياسية "ضد سوناك"!

Lebanon 24
01-12-2023 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1136516-638370945792766166.png
Doc-P-1136516-638370945792766166.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أيام من خلاف سياسي بين حكومة المملكة المتحدة واليونان حول رخام معبد البارثينون، تسبب الملك تشارلز الثالث في إثارة الجدل، أمس الجمعة، عندما ارتدى ربطة عنق مزينة بنموذج من الأعلام اليونانية، في قمة المناخ كوب 28.
Advertisement

ومن المفترض ألا يعبّر العاهل البريطاني عن أي آراء سياسية، لكن الكثيرين في اليونان فسروا ربطة العنق على أنها بادرة تضامن مع قضيتهم.

وارتدى تشارلز ربطة العنق عندما التقى رئيس الوزراء ريشي سوناك، وألقى خطاباً في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

وولد والد الملك، الأمير الراحل فيليب، في العائلة الملكية اليونانية، ويحتفظ تشارلز بعلاقات وثيقة بهذه البلاد.

ورفض قصر باكنغهام التعليق على ربطة عنق الملك التي أضيف إليها منديل جيب مماثل باللونين الأزرق والأبيض.

لكن مسؤولين أشاروا إلى أن تشارلز ارتدى ربطة العنق في وقت سابق الأسبوع الماضي.

وكان سوناك قد فاجأ حكومة أثينا وأثار غضبها بإلغاء اجتماع كان مقرراً يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل ساعات من موعده.

واتهم سوناك الزعيم اليوناني بالإخلال بوعده بعدم شن حملة علنية من أجل استعادة المنحوتات القديمة، التي أخذت من معبد البارثينون في أثينا قبل قرنين من الزمان، والموجودة حالياً في المتحف البريطاني.

وتنفي الحكومة اليونانية أن يكون ميتسوتاكيس قد وافق على عدم الضغط من أجل استعادة المنحوتات الرخامية خلال زيارته للندن.

والمتحف البريطاني ممنوع بموجب القانون من إعادة المنحوتات إلى اليونان، لكن مسؤوليه عقدوا محادثات مع المسؤولين اليونانيين بشأن تسوية دون إعادة الرخام، مثل منح اليونان قروضاً طويلة الأجل.

واتهم رئيس مجلس أمناء المتحف جورج أوزبورن، سوناك بإحداث "ضجة هيستيرية" بشأن الآثار، وقال إن تلك المفاوضات ستستمر.(العربية)



عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:01 | 2023-12-02
01:53 | 2023-12-02
01:19 | 2023-12-02
00:46 | 2023-12-02
00:43 | 2023-12-02
00:09 | 2023-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24