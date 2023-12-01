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عربي-دولي

كوريا الشمالية تُهدد أميركا.. إليكم السبب

Lebanon 24
01-12-2023 | 23:16
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، انها ستعتبر أي تدخل في العمليات المتعلقة بأقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب، وستحشد قوة الردع الحربية لديها إذا أصبح أي هجوم على أصولها الاستراتيجية وشيكا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلا عن بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع، قوله إن بيونغ يونغ سترد على أي تدخل أميركي في الفضاء من خلال إخراج أقمار التجسس الأميركية عن الخدمة.
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وقال البيان: "إذا حاولت الولايات المتحدة التدخل في حقوق دولة ذات سيادة من خلال استخدام تكنولوجيتها المتطورة كسلاح.. فسوف نمارس حقوقنا بموجب القوانين الدولية والمحلية للحد من قدرة أقمار الاستطلاع الأميركية‭ ‬على العمل والتخلص منها".

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع، والذي قالت إن الهدف منه هو مراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، تلقى صوراً للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وحاملات طائرات أميركية في قاعدة نورفولك البحرية التقطها قمر صناعي للتجسس أطلقته بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة.(العربية)




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