هليكوبتر تسقط على طريق سريع وتصطدم بسيارة.. شاهدوا الفيديو

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في مدريد، سقطت طائرة هليكوبتر على طريق دائري سريع في المدينة، أمس الجمعة، واصطدمت بسيارة ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.وأكد متحدث باسم خدمة الطوارئ في العاصمة الإسبانية مدريد، أن شخصين كانا على متن طائرة الهليكوبتر، وتمكن أحدهما من الخروج على قدميه في حين أنقذ رجال الإطفاء الآخر من بين الحطام. وأضافت خدمات الطوارئ أن الحادث تسبب في إصابتهما وكذلك سائق السيارة التي اصطدمت بها الطائرة.وتابع أن أحد الناجين من الحادث أصيب بجروح طفيفة في الرأس، بينما أصيب آخر بكسر في عظمة الفخذ، وأصيب الثالث بجروح بسيطة.وأظهرت لقطات مصورة الطائرة الهليكوبتر الصفراء ذات المقعدين وقد انقلبت على جانبها وتحطمت قمرة القيادة الزجاجية، وجرى نشر عشرات من أفراد الطوارئ لتأمين المنطقة. وتحطم الزجاج الأمامي للسيارة وتعرض هيكلها لتلفيات.(العربية)