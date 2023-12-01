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عربي-دولي

جديد قضية الأسرى لدى حماس.. إسرائيل تؤكد وفاة 5 منهم وتستعيد أحدهم

Lebanon 24
01-12-2023 | 23:14
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تأكد من وفاة خمسة من الأسرى الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، مضيفاً أن إسرائيل استعادت جثة أحدهم.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عائلات الأسرى إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم".
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وأضاف أنه من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) "أعدنا جثمان الأسير أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".

وأفاد الجيش بأن جثمان تسارفاتي تم "تحديد مكانه في الأيام الماضية"، وأن العائلة أبلغت بوفاته الأربعاء.

وكان تسارفاتي خطف خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، أثناء حضوره حفلاً موسيقياً في جنوب إسرائيل.

وبحسب هاغاري فإن حركة حماس ما زالت تحتجز "136 أسيراً من بينهم 17 من النساء والأطفال".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، قد أعلنت هذا الأسبوع "مقتل 3 محتجزين" جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة وهم: شيري سلفرمان بيباس، وكفير بيباس وأرئيل بيباس.
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