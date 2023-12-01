إسرائيل تواصل قصف غزة.. مراحل جديدة من القتال وجهود دولية للعودة إلى الهدنة سريعاً

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بعد انهيار محادثات لتمديد الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس، استؤنف القتال في قطاع غزة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن إسرائيل واصلت، اليوم السبت، قصف مواقع مختلفة في قطاع غزة من الجو والبر والبحر، خاصة في خان يونس جنوب القطاع.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية القول، إن الطائرات الإسرائيلية تواصل شن سلسلة غارات وصفتها بالعنيفة على منازل المواطنين في منطقتي الشيخ نصر وبني سهيلا.وأضافت أن الشظايا وصلت إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي مئات النازحين. وبحسب الوكالة، فإن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس.يأتي هذا بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح الجمعة، ارتفع إلى 190 شهيدا وأكثر من 600 مصاب.وذكرت أن الطيران الإسرائيلي قصف مناطق في مختلف أنحاء القطاع في اللحظات الأولى لانتهاء الهدنة مع حركة حماس.وأكدت السلطات في غزة أن عدد الشهداء قبل اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 تشرين الثاني واستمرت سبعة أيام، وصل إلى 15000 بينهم أكثر من 6150 طفلاً وأكثر من 4000 امرأة، متحدثةً عن "قرابة 6500 مفقود "إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً". وأشارت إلى تسجيل "قرابة 37000 إصابة وجريح".قصف تجمعات للقوات الإسرائيلية في غزةقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قصفت، أمس الجمعة، تجمعات للقوات الإسرائيلية في مدينة غزة، في حين أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالمدينة.وذكرت كتائب القسام في حسابها على تليغرام أنها استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في شمال مدينة غزة وجنوبها "بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل".وفي وقت لاحق، قالت كتائب القسام إنها استهدفت أيضاً تجمعات لآليات إسرائيلية بشمال المنطقة الوسطى في قطاع غزة بطائرات مسيرة.من ناحية أخرى، قالت سرايا القدس على تليغرام، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع الجنود الإسرائيليين في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر في مدينة غزة."مراحل جديدة" من القتالمن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، أنه جدد القتال في غزة وبدأ "مراحل جديدة"، مؤكداً أن حماس هي من انتهكت الهدنة التي كانت قد بدأت قبل أسبوع.جهود للعودة إلى الهدنة سريعاًإلى ذلك، تعمل مصر وقطر والولايات المتحدة حالياً على العودة، في أسرع وقت، للهدنة بين حماس وإسرائيل في غزة، والتي انتهت صباح الجمعة.وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان، مساء أمس الجمعة، إن مصر "تبذل حالياً أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة، والتي وصلت لحد الكارثة سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم".بدوره، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجمعة إن قطر ملتزمة بمواصلة الجهود مع شركائها للعودة إلى التهدئة في قطاع غزة.وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعمل مع السلطات الإسرائيلية والمصرية والقطرية على استئناف الوقفة الإنسانية في قطاع غزة. (العربية)