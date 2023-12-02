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قوة إسرائيلية تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية

Lebanon 24
02-12-2023 | 00:43
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قال تلفزيون فلسطين إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية في الساعات الأولى اليوم السبت.

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل إضافية عن الاقتحام، الذي تكرر مرارا منذ بدء الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
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وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، وأحياء غرب المدينة.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر، كما جرفت القوات الإسرائيلية عدة شوارع ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين.

وأضاقت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت شاب من منزله في شارع تل غربي نابلس، واقتحمت حي المخفية وشارعي التعاون والطور غربي المدينة.
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