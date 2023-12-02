زلزال يضرب بنغلادش.. هذه قوته

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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، بنغلادش صباح اليوم السبت.وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنغلادش اليوم، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.(العربية)