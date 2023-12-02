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عربي-دولي

زلزال يضرب بنغلادش.. هذه قوته

Lebanon 24
02-12-2023 | 01:19
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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، بنغلادش صباح اليوم السبت.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنغلادش اليوم، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.(العربية)
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زلزال

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