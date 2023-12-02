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عربي-دولي
"قنابل حارقة" تصلُ إلى غزة.. من أين حصلت عليها إسرائيل؟
Lebanon 24
02-12-2023
|
02:51
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كشف تقرير أميركي عن تزويد الولايات المتحدة لإسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى، لاستخدامها في الحرب في غزة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي "بي ال يو109-" مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.
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وبدأت عملية تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل، ولا تزال العملية مستمرة.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة التي زودت أهم حلفاءها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غزة، ولم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل، أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.
(24.ae)
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