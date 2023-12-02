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عربي-دولي
إسرائيل تهاجم أهدافا لحماس من الجو والبحر.. اليكم ما أعلنه الجيش الاسرائيلي صباح اليوم
Lebanon 24
02-12-2023
|
03:01
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قال الجيش الإسرائيلي إنه "هاجم أكثر من 400 هدف في قطاع غزة ونتيجة لذلك تم القضاء على المقاتلين وتدمير البنى التحتية ومسجد كان يستخدم كمقر عسكري".
وأضاف الجيش في بيان: "قضت مقاتلات فريق اللواء القتالي 551 على مقاتلين وبنية تحتية تابعة لمنظمة حماس في منطقة بيت لاهيا بنيران الدبابات، كما وقامت فرقة 215 بقصف مدفعي وقصف جوي شمال قطاع غزة".
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وتابع: "قامت مقاتلات اللواء 261 بتوجيه الطائرات للهجمات وتدمير أهداف من الجو والأرض، ومن بين الأهداف مستودع ذخيرة وبنى تحتية كانت تستخدم لإعادة تنظيم عناصر حماس".
وأكمل الجيش في بيانه: "كما نفذت القوات البحرية ليلاً عملية نوعية في جنوب قطاع غزة، في مرسى خان يونس وفي دير البلح، هاجمت من خلالها أهدافاً عسكرية تابعة لمنظمة حماس فضلاً عن مواقع عسكرية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن قصف "أكثر من 200 هدف" في غزة منذ نهاية الهدنة في الحرب مع حركة حماس.
وقال الجيش في بيان: "في أعقاب انتهاك حماس لوقف العمليات وللتهدئة، استؤنف القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة صباحا، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف".
وأضاف: "قامت القوات البرية والجوية والبحرية خلال الساعات القليلة الماضية بقصف أهداف في شمال وجنوب قطاع غزة، بما في ذلك في خان يونس ورفح".
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