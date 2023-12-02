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عربي-دولي

واشنطن ستتبرع بـ 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

Lebanon 24
02-12-2023 | 03:14
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قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، السبت، إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساهمة بقيمة 3 مليارات دولار في صندوق المناخ الأخضر.

ويعد الصندوق الذي تم إنشاؤه في عام 2010، أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي، وحصل على تعهدات تزيد عن 20 مليار دولار.
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وسيكون ذلك التعهد إضافة إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق للصندوق.

وستعلن نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، عن هذا التعهد في وقت لاحق، السبت، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي "كوب28".

وهاريس، التي تمثل الولايات المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بدلا من الرئيس، جو بايدن، جزء من وفد أميركي يضم أيضا مبعوث المناخ، جون كيري، وعشرات من كبار المسؤولين.

وكان مؤتمر "كوب28"، انطلق في دبي أواخر الشهر الماضي وسط تعهد من دول عدة بتقديم مساهمات بمئات ملايين الدولارات لصندوق "الخسائر والأضرار"، وهو صندوق تأسس العام الماضي على هامش "كوب27" بهدف توفير التمويل للبلدان المتضررة من تداعيات ظاهرة الاحترار المناخي.

وحتى 12 كانون الأول، يُتوقع مشاركة أكثر من 170 من قادة العالم في المؤتمر الحالي، حسب رئيس "كوب28"، الإماراتي سلطان الجابر.
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