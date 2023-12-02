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إسرائيل تنذر سكان شمال وجنوب قطاع غزة بالإخلاء

Lebanon 24
02-12-2023 | 04:20
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طالب الجيش الإسرائيلي سكان شمالي قطاع غزة في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة بإخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين إلى منطقة درج طوبه والمنطقة الغربية بغزة.

جنوبا، طالب الجيش بإخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة، والتوجه إلى رفح ومنطقة المواصي الإنسانية.
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ومع استئناف العمليات القتالية عقب انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، أعلنت الأخيرة، السبت، أن 240 شخصا على الأقل استشهدوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة.

وأضافت في بيان لها: "أصيب أكثر من 650 شخصا في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي ومن البوارج والزوارق البحرية الحربية على مناطق قطاع غزة".

وتابعت: "القوات الإسرائيلية ركزت على استهداف خان يونس التي دُمرت عشرات البيوت والبنايات السكنية على ساكنيها".
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