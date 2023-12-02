انتشال 300 جثة من مستشفى الشفاء خلال الهدنة

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، أنه انتشل 300 جثة من مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، شمال القطاع، خلال أيام الهدنة التي استمرت 7 أيام.

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وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل "انتشلنا من مستشفى الشفاء ومحيطه 300 شهيد خلال أيام الهدنة".

وأضاف أن "أعدادا كبيرة من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر بمدينة غزة لم تستطع الفرق انتشالها بسبب تواجد قوات الاحتلال".

وأكد المتحدث الحاجة بشكل ضروري وعاجل إلى آليات للاستمرار في العمل وانتشال جثامين المواطنين من تحت الأنقاض.

المصدر: روسيا اليوم