Advertisement

عربي-دولي

انتشال 300 جثة من مستشفى الشفاء خلال الهدنة

Lebanon 24
02-12-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1136620-638371161858888569.jpeg
Doc-P-1136620-638371161858888569.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، أنه انتشل 300 جثة من مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، شمال القطاع، خلال أيام الهدنة التي استمرت 7 أيام.

 
Advertisement

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل "انتشلنا من مستشفى الشفاء ومحيطه 300 شهيد خلال أيام الهدنة".

 

وأضاف أن "أعدادا كبيرة من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر بمدينة غزة لم تستطع الفرق انتشالها بسبب تواجد قوات الاحتلال".

 

وأكد المتحدث الحاجة بشكل ضروري وعاجل إلى آليات للاستمرار في العمل وانتشال جثامين المواطنين من تحت الأنقاض.

 
المصدر: روسيا اليوم

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2023-12-02
07:00 | 2023-12-02
06:54 | 2023-12-02
06:14 | 2023-12-02
06:10 | 2023-12-02
05:39 | 2023-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24