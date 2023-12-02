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عربي-دولي
أردوغان يهاجم مجدداً حكّام اسرائيل: تحولوا لقتلة أسلافهم
Lebanon 24
02-12-2023
|
05:39
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أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى إن "حكام إسرائيل الذين ظلوا لسنوات ضحايا إبادة جماعية تحولوا إلى قتلة أسلافهم".
وقال: "ننتظر من محكمة العدل الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم نتنياهو".
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كما لفت الرئيس التركي إلى أن "مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط".
واعتبر أن ما يحصل الآن هو "عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة"، لا يمكن الصمت إزاء إرهاب مماثل.
كما شدد على أن حركة "حماس" ليست منظمة إرهابية كما يعتبرها آخرون، قائلا: "ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقا أن أعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون".
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