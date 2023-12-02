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عربي-دولي

إنفجارات في ولاية أميركية.. هل تجري واشنطن تجارب نووية تحت الأرض؟

Lebanon 24
02-12-2023 | 06:10
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أكّدت جيل هروبي، رئيسة الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأميركية، أن بلادها لا تستعد لإجراء تجارب نووية تحت الأرض في موقع التجارب بولاية نيفادا.

وأضافت هروبي في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لرابطة مراقبة التسلح: "ليس لدينا ما نخفيه، ونحن لا نستعد لتنفيذ تجارب تحت الأرض مع انفجار نووي".
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وأشارت إلى أن الاهتمام المتزايد بالنشاط في موقع التجارب في نيفادا له ما يبرره، حيث أن الولايات المتحدة تستخدمه بالفعل لتنفيذ أنواع مختلفة من الاختبارات، بما في ذلك التجارب غير الحرجة (دون التسبب في تفاعل متسلسل نووي)، وتقوم أيضا بتحديث موقع الاختبار من خلال تنفيذ عمليات التعدين وتحسين البنية التحتية هناك.
 
 
هذا وزعمت هروبي، بأن بلادها تقوم باختبارات في موقع التجارب في نيفادا، بهدف تحسين قدرة الولايات المتحدة على اكتشاف تجارب الأسلحة النووية في أجزاء أخرى من الكوكب. ولتحقيق ذلك يتم إجراء تجارب مع انفجارات كيميائية وغير نووية. ويتم كذلك إجراء تجارب دون الحرجة للتأكد من الجاهزية الجيدة للأسلحة النووية الموجودة والتحقق من أنها في حالة مناسبة.
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