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عربي-دولي

بعد إطلاق سراح العشرات منهم.. كم عدد الرهائن المتبقين في غزة؟

Lebanon 24
02-12-2023 | 08:09
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كشفت تقارير صحفية عن عدد الرهائن المتبقين، الذين لا تزال حركة حماس وفصائل أخرى تحتجزهم في غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا يزال 136 شخصا رهائن لدى حماس وفصائل أخرى في غزة، وذلك بعد إطلاق العشرات منهم على مدار أسبوع الهدنة، مشيرة إلى إن 125 إسرائيليا بين الرهائن المتبقين، فضلا عن 11 أجنبيا منهم 8 تايلانديين، وقالت إن الرهائن هم 114 رجلا و20 امرأة وطفلين.
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وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس، الجمعة، قبل أن تستأنف الأولى غاراتها العنيفة على قطاع غزة.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عدم تمديد اتفاق الهدنة، الذي استمر أسبوعا وأسفر عن إطلاق سراح عشرات الرهائن من قطاع غزة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكانت حماس احتجزت 240 شخصا من الداخل الإسرائيلي، في هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي. (روسيا اليوم)
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