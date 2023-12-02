Advertisement

صحة

تم سحبها بالكامل من أسواق هذه الدولة.. فاكهة تسبب عدوى السالمونيلا!

Lebanon 24
02-12-2023 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1136676-638371310239715906.jpg
Doc-P-1136676-638371310239715906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة المواطنين، على تجنب تناول بعض منتجات الشمام وسط تفشي عدوى السالمونيلا التي أدت إلى وفاة شخصين على الأقل.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (سي دي سي)، إنه أصيب ما لا يقل عن 117 شخصًا في 34 ولاية أميركية بالمرض بعد تناول الشمام منذ منتصف تشرين الأول، ومن المرجح أن يكون العدد أعلى من ذلك بكثير.
Advertisement

وتم نقل ما لا يقل عن 61 شخصًا إلى المستشفى وتوفي اثنان في مينيسوتا، وقالت الوكالة إنها تشعر بقلق خاص بشأن تفشي المرض لأن الإصابات كانت شديدة وحدث بعضها في مرافق الرعاية الصحية، مشيرة إلى إن 14 بالغا في مرافق الرعاية وسبعة أطفال أصيبوا بالمرض.

وتم سحب الشمام الكامل الذي يحمل العلامة التجارية Malichita أو Rudy في الشهر الفائت، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء. 

وقد تحتوي حبات الشمام هذه على ملصقات مكتوب عليها "Malichita" أو "Rudy" أو "4050" أو "Product of Mexico/produit du Mexique"، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وتم بيع الشمام المقطع مسبقًا في متاجر عديدة مثل "ألدي" و"والمارت" في بعض الولايات. 

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض الأشخاص بعدم تناول الشمام المقطع مسبقًا إذا لم يتمكنوا من معرفة ما إذا كان يأتي من علامة تجارية تم سحبها. 

وتحقق وكالة الصحة العامة الكندية أيضًا في تفشي مرض السالمونيلا المرتبط بمنتجات الشمام، مع ما لا يقل عن 63 حالة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتم نقل 17 شخصا إلى المستشفى، وتوفي شخص واحد، بحسب الوكالة الكندية.

وهناك حوالي 1.35 مليون إصابة بالسالمونيلا في الولايات المتحدة كل عام، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. 

وقد يعاني المصابون بالسالمونيلا من الحمى والإسهال وتشنجات المعدة، وتبدأ الأعراض ما بين ست ساعات إلى ستة أيام بعد إصابة الشخص. (الحرة)

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2023-12-02
12:05 | 2023-12-02
11:55 | 2023-12-02
11:45 | 2023-12-02
10:54 | 2023-12-02
10:29 | 2023-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24