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بالصورة: غواصة مسيّرة إيرانية قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية

Lebanon 24
02-12-2023 | 09:35
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كشف الجيش الإيراني اليوم السبت في معرض المنجزات الدفاعية للقوات البحرية، عن غواصة مسيّرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن هذه الغواصة الجديدة تتمتع بالقدرة على اكتشاف وتحديد وتدمير جميع أنواع الألغام الراسية والمخفية.
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وتعد القدرة على حمل جميع أنواع الحمولات لتدمير جميع أنواع الألغام إحدى الميزات الأخرى لهذه الغواصة الجديدة.
 
 
الجيش الإيراني يزيح الستار عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير الألغام

كما تتمتع هذه الغواصة بالقدرة على العمل حتى عمق 200 متر والتنقل بشكل متواصل لمدة 24 ساعة.

وكان الجيش الإيراني أعلن قبل أيام عن انضمام المدمرة "ديلمان" إلى أسطول الشمال للقوات البحرية. (روسيا اليوم)
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