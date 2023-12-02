بالصورة: غواصة مسيّرة إيرانية قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية

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كشف الجيش الإيراني اليوم السبت في معرض المنجزات الدفاعية للقوات البحرية، عن غواصة مسيّرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية.وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن هذه الغواصة الجديدة تتمتع بالقدرة على اكتشاف وتحديد وتدمير جميع أنواع الألغام الراسية والمخفية.وتعد القدرة على حمل جميع أنواع الحمولات لتدمير جميع أنواع الألغام إحدى الميزات الأخرى لهذه الغواصة الجديدة.