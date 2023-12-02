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استمرار المظاهرات المتضامنة مع فلسطين في إسبانيا

Lebanon 24
02-12-2023 | 11:55
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شهدت إسبانيا، اليوم، مظاهرات جديدة داعمة لفلسطين عقب استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. 

 

ودعا المتظاهرون بلادهم والحكومات الأوروبية إلى "الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية".

 

وشهدت العاصمة مدريد مسيرة، ردد المشاركون فيها شعارات مثل: "قاطعوا إسرائيل"، و"إسرائيل القاتلة"، و"فلسطين ستنتصر من النهر إلى البحر"، و"نتنياهو إلى السجن"، و"الحرية لفلسطين".

 

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وطالبوا الحكومة الإسبانية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار".

(وكالات)
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