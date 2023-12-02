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عربي-دولي

إسرائيل تعلن مقتل "قائد عسكري كبير".. من هو؟

Lebanon 24
02-12-2023 | 12:37
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كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم، لأول مرة عن مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة خلال هجوم السابع من تشرين الأول.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "جثته لدى حركة حماس". 

 

وكشف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الممتدة منذ أسابيع عن مقتل العديد من العسكرين على يد حماس، سواء في هجوم 7 تش أو خلال العمليات العسكرية التي تلته.

 

وكانت إسرائيل أعلنت بعد هجوم حماس مباشرة مقتل نحو 1400 شخص، ثم عدل الرقم إلى 1200 لاحقا، من بينهم مئات العسكريين.

 

ومع انتهاء الهدنة التي استمرت مدة 7 أيام، تم استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس في أكثر من منطقة داخل قطاع غزة. (سكاي نيوز)

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